Sem jogadores suspensos para a próxima rodada, o Vila Nova vive a expectativa do retorno de três atletas lesionados para o confronto diante do Novorizontino, fora de casa. O lateral esquerdo Willian Formiga, o meia Marquinhos Gabriel e o atacante Rafa Silva iniciaram, na semana passada, o processo de transição física e podem voltar a ser opções.\nWillian Formiga, que teve fratura do osso nasal e fratura do assoalho da órbita esquerda após um choque de cabeça com o goleiro Helton Leite no dia 8 de junho, no jogo contra o Botafogo-SP, é o mais provável de voltar a ser relacionado. Marquinhos Gabriel, que sofreu uma contratura na região posterior da coxa direita, também pode figurar pelo menos no banco de reservas.\nNo caso de Rafa Silva, a situação é um pouco mais delicada. No mês passado, ele passou por uma artroscopia no joelho esquerdo, com reparo e sutura do menisco. A cirurgia e o período pós-cirúrgico foram bem-sucedidos. Porém, pela lesão ter sido mais grave, o seu retorno aos gramados será feito de maneira mais cautelosa.