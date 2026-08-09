A derrota do Vila Nova para o Sport escancarou um problema que se tornou recorrente nos últimos jogos do time na Série B: a fragilidade nos minutos iniciais das partidas. Nos últimos cinco reveses do Tigre na competição, a equipe foi vazada no 1º tempo. Além disso, o grupo treinado por Guto Ferreira não consegue reagir e estabelecer viradas no placar.\nNo último sábado (8), no OBA, o Vila Nova sofreu a sua primeira derrota como mandante. O único gol do Sport no duelo foi anotado logo aos cinco minutos da etapa inicial, em belo chute de Barletta. A partir dali, o Tigre não foi capaz de encontrar os espaços, o Leão da Ilha se fechou bem e o marcador não voltou a se alterar.\nNa derrota para o CRB (2 a 0), o Vila Nova sofreu gols aos 13 e aos 18 minutos do 1º tempo. No revés perante o Criciúma (2 a 0), o primeiro gol catarinense saiu aos 9. Contra o Juventude (1 a 0), demorou um pouco mais, só que ainda assim foi antes do intervalo, aos 45. Antes disso, contra o Novorizontino (2 a 1), o primeiro gol paulista foi marcado aos 6.