O Vila Nova já está planejando quais passos vai dar a partir do dia 20 de julho, com a abertura da janela de transferências. O clube trabalha com a ideia de contratar seis jogadores para a sequência da Série B, para reforçar o elenco e suprir as saídas que devem acontecer nos próximos dias.\nVamos começar pelas saídas. O lateral direito Elias foi emprestado ao Mirassol, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Weverton, que estava emprestado à Ponte Preta, está em negociações com o futebol japonês. O zagueiro Pedro Romano também deve se transferir para um outro clube do Japão.\nAlém deles, o meia-atacante Gustavo Pajé está sendo negociado em definitivo com o Limassol, do Chipre, após empréstimo feito no início do ano. Por fim, o atacante Ruan Ribeiro é mais um que não deve permanecer, com um acerto encaminhado com uma equipe do futebol tailandês.