Pela primeira vez na temporada, o Vila Nova vai disputar uma partida às 11 horas. Por causa do horário alternativo, a equipe teve uma rotina específica de treinos e preparação para o duelo diante do Londrina no próximo domingo (31), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, pela 11ª rodada da Série B.\nNormalmente, a apresentação dos jogadores no centro de treinamento acontece às 8h30. Nesta semana, os atletas chegaram ao local às 9 horas. O primeiro passo é tomar um café da manhã reforçado e diferenciado. Em seguida, em alguns desses dias, a comissão do técnico Guto Ferreira passou vídeos com instruções para o confronto diante do Londrina.\nDepois dessa parte, os jogadores se encaminham para a academia. Somente então, eles partem para o gramado, quando o relógio marca próximo das 11 horas. Após o treinamento, todos almoçam mais tarde, obrigatoriamente no CT, antes de voltarem para as suas casas.