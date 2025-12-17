O Vila Nova emprestou novamente o meio-campista Gustavo Cabral, desta vez para o Betim-MG. Desde 2024, o jogador de 24 anos estava defendendo o CSA e atuou pelo time goiano pela última vez em 2022, pela equipe sub-20. O POPULAR apurou que o atleta ainda possui contrato com o Tigre até o final de 2027.\nEntenda por que o Vila Nova ainda não acertou com Janderson\nGustavo Cabral se desenvolveu nas categorias de base de Ponte Preta, Oeste, Real FC e Real Brasília, e chegou ao Vila Nova em 2020 para defender o time sub-20. No mesmo ano, atuou também pelo sub-23 e foi emprestado ao sub-20 do Corinthians em 2021. Em 2022, foi emprestado ao Verê FC e retornou ao Tigre.\nNo Vila Nova, Gustavo Cabral, conhecido na época como Gustavinho, disputou duas edições da Copinha e foi vice-campeão do Brasileiro de Aspirantes em 2020. Nas temporadas seguintes, o Tigre voltou a emprestá-lo para Manaus, Al-Ahli (Catar), Retrô e CSA, respectivamente.