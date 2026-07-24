Neste sábado (25), a partir das 15 horas, o Vila Nova visita o Vasco pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A2, no Estádio Nivaldão. A competição nacional estava paralisada durante a Copa do Mundo e retorna neste final de semana. No momento, o Tigre se encontra em 13º lugar, seis pontos abaixo do G8 e seis pontos acima do Z2.\n“Estamos empenhados, fizemos uma inter-temporada muito significativa. Contratamos algumas jogadoras, outras foram dispensadas, dentro de um processo de sonhar com a classificação. Sabemos que o nosso objetivo maior é a permanência na Série A2, devido a uma questão estrutural do futebol feminino no Centro-Oeste, mas estamos sonhando e buscando a oitava vaga. E esse jogo de sábado (25) agora é um divisor de águas”, comentou Robson Freitas, treinador do Vila Nova.