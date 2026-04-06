O planejamento de utilizar, na Copa Centro-Oeste, jogadores pouco aproveitados neste momento da temporada continua no Vila Nova. Depois da vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-GO no clássico do último final de semana, pela Série B, o grupo principal mantém o foco na Segundona, enquanto os demais atletas se voltam para o Regional.\nNa 1ª rodada da Copa Centro-Oeste, o Vila Nova relacionou um time quase todo formado por jogadores sub-20, com exceção do goleiro Gabriel Átila, de 23 anos. No Estádio Kleber Andrade, a equipe colorada foi superada por 1 a 0 pelo Rio Branco-ES. Naquela ocasião, quem esteve à beira do campo foi Jayme Algarte, treinador do sub-20.\nNa 2ª rodada, após a contratação da comissão técnica liderada por Guto Ferreira, o Vila Nova mudou os planos. Contra o Operário-MS, no OBA, o clube relacionou dez jogadores do sub-20, mas apenas um deles foi titular - o centroavante Jackson.