Como no 1º turno, o Vila Nova chega pressionado para o clássico contra o Atlético-GO pelo 2º turno da Série B de 2026. No primeiro jogo, o Tigre estava lidando com a eliminação na Copa do Brasil e a falta de vitórias na Segundona. Agora, a equipe colorada vive seu pior momento na 2ª Divisão nacional, com quatro derrotas nos últimos cinco duelos.O Vila Nova enfrentou o Atlético-GO pela 3ª rodada da Série B, no OBA, em 4 de abril. Nas duas rodadas anteriores, o Tigre havia empatado em casa com o CRB, por 2 a 2, e fora contra o Sport, por 1 a 1. Menos de um mês antes, a equipe havia sido eliminada da Copa do Brasil nos pênaltis diante do Confiança e estava com a moral baixa.Na Copa Centro-Oeste, o Vila Nova tinha perdido por 1 a 0 para o Rio Branco-ES e goleado o Operário-MS por 6 a 0, mas, como o clube não deu prioridade para a competição regional e enviou times mistos ou de base para a maioria das partidas, não entra na conta.Na Série B, era o início de trabalho do técnico Guto Ferreira, que estreara contra o Sport. No clássico contra o Atlético-GO, o Vila Nova saiu perdendo, com gol de Marrony, e deixou o torcedor ainda mais desconfiado. No 2º tempo, porém, Marquinhos Gabriel empatou de pênalti. Aos 42 minutos, o jovem Gustavo Puskas aproveitou falha do goleiro Vladimir e virou o placar.A escalação era bem diferente da base utilizada por Guto Ferreira atualmente, principalmente na defesa. O lateral direito Elias e o zagueiro Pedro Romano, titulares no clássico do 1º turno, sequer estão no clube, e o zagueiro Caio Marcelo é a 5ª opção do setor. No meio-campo, o volante Willian Maranhão, hoje lesionado, começou jogando, e Dudu virou reserva com o tempo. No ataque, Rafa Silva, atualmente se recuperando em pós-cirurgia, esteve entre os 11 iniciais.De lá para cá, o trabalho de Guto Ferreira, que ainda germinava, aos poucos foi se consolidando. O Vila Nova alcançou o seu auge entre a 9ª e a 12ª rodadas da Série B, do final de maio ao começo de junho, quando conseguiu quatro vitórias consecutivas diante de Avaí (2 a 0), América-MG (2 a 1), Londrina (1 a 0) e Botafogo-SP (1 a 0), quatro times que brigam contra o rebaixamento. O Tigre foi ao topo e liderou a Série B.A partir dali, o time colorado começou a oscilar, sobretudo fora de casa e contra equipes mais organizadas. Nas últimas cinco rodadas, o Vila Nova perdeu quatro jogos e só ganhou um. Nas últimas sete rodadas, foram cinco derrotas e duas vitórias. A crise se instaurou de vez após o revés contra o Sport (1 a 0) no último sábado (8), quando o Tigre viu cair a invencibilidade como mandante no OBA.Neste segundo clássico contra o Atlético-GO na Série B, o Vila Nova espera buscar um recomeço. No 1º turno, o trabalho de Guto Ferreira estava apenas começando. No 2º, a esperança é de que ele volte a funcionar.Apesar de ter chegado ao clássico do 1º turno em baixa, uma coisa funcionava bem no Vila Nova: o ataque. Nas sete primeiras rodadas da Série B, a equipe colorada balançou as redes pelo menos uma vez, com média de 1,71 gol por partida. Essa marca só foi interrompida na 8ª rodada, quando o Tigre perdeu para o Goiás na Serrinha por 1 a 0.Antes do clássico contra o Atlético-GO pelo 2º turno, o desempenho ofensivo caiu muito. Considerando o mesmo recorte de sete jogos, o Vila Nova não marcou em quatro confrontos e a média chegou a 1,4 gol por partida.Além disso, as três únicas vitórias do Vila Nova como visitante na Série B foram contra Ponte Preta, Londrina e América-MG. Os três estão dentro da zona da degola. Portanto, o Tigre só venceu confrontos diretos contra outros postulantes ao acesso quando eles foram disputados no OBA. Fora, o máximo que a equipe fez foi arrancar um empate de 1 a 1 contra o Sport na Ilha do Retiro, na 2ª rodada.