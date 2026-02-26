Desde o ano passado, o Vila Nova sofre pela falta de unanimidade na posição de goleiro. Ao contratar o experiente Airton, de 31 anos, para assumir a titularidade nesta temporada, o clube esperava que o problema fosse resolvido. Porém, após as constantes falhas do jogador, que não permanecerá no elenco, o Tigre providencia a saída do jogador e busca uma reposição no mercado.\nDevido aos erros de Airton, Vila Nova decidiu negociar o atleta, que também pediu para sair para buscar oportunidades em outro clube. O goleiro assinou contrato com o Tigre até o dia 26 de dezembro de 2026 e deve ser emprestado para alguma equipe da Série B. O Criciúma é um dos interessados.\nCom a concretização dessa saída, o Vila Nova ficará apenas com Dalberson e Gabriel Átila em seu elenco. Ao POPULAR, o diretor de futebol colorado Alarcon Pacheco confirmou que o clube buscará uma reposição a Airton no mercado de transferências. A tendência é de que seja para brigar pela titularidade.