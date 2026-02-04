No próximo domingo (8), contra a Jataiense, o Vila Nova voltará a disputar um jogo no Estádio Olímpico após quase um ano por causa de reformas no gramado do Onésio Brasileiro Alvarenga. Não está descartada a possibilidade do Tigre sediar outra partida no Olímpico, pois não há previsão de quando o OBA ficará disponível.\nQuestionado se o Vila Nova jogará no Olímpico durante o mata-mata do Goianão, o presidente colorado Fábio Brasil afirmou que o clube ainda está avaliando a situação. “Certeza até agora (de jogo no Olímpico) é só com a Jataiense. Depois da tabela da próxima fase, vamos decidir”, afirmou ao POPULAR.\nNão há impedimento para que o Vila Nova jogue no Olímpico no final de semana. Todos os laudos - Vistoria de Engenharia, Corpo dos Bombeiros, Polícia Militar e Vigilância Sanitária - estão atualizados, de acordo com o site da Federação Goiana de Futebol (FGF). Desses, o laudo que vence mais cedo é o da Vigilância, no dia 24 de fevereiro.