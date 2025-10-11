Na tentativa de terminar a Série B da maneira mais digna possível, o Vila Nova enfrenta o Amazonas no próximo domingo (12), às 18h30, no OBA, pela 32ª rodada da competição. Há nove jogos sem vencer, o Tigre busca progredir sob o comando do técnico Umberto Louzer e voltar a ganhar diante de sua torcida.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis e preços dos ingressos)\nHá quase dois meses sem vencer uma partida - o último triunfo foi no clássico sobre o Goiás, por 2 a 0, no OBA, em 16 de agosto -, o Vila Nova terá pela frente um adversário que briga contra o rebaixamento. Apesar de ter vencido o forte Criciúma no meio de semana por 2 a 1, em casa, o Amazonas está em 18º lugar, com 31 pontos - a Ferroviária, primeira equipe fora do Z4, possui 5 pontos a mais.\nEnquanto isso, o Vila Nova ocupa a 12ª posição na classificação, com 40 pontos. Distante do primeiro time da zona de rebaixamento, o Botafogo-SP (8 pontos de diferença), e longe do primeiro clube da zona do acesso, o Criciúma (10 pontos de diferença), o Tigre virtualmente apenas cumpre tabela na reta final da Segundona.