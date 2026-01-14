O Vila Nova entra em campo nesta quarta-feira (14), pela 2ª rodada do Campeonato Goiano, diante da Anapolina, na estreia do Tigre na temporada em sua casa, o Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).\n(Confira ao final do texto onde assistir, ingressos e escalações prováveis).\nO Tigre estreou no Goianão com vitória por 2 a 1 sobre a Abecat. A Anapolina, de volta à elite do futebol estadual após seis anos, também começou a competição vencendo, ao bater o Inhumas por 1 a 0.\nA última partida entre Tigre e Rubra foi em 2019, com vitória da equipe da capital por 3 a 2. O Vila Nova carrega uma invencibilidade no confronto: a última derrota ocorreu em 2014, por 3 a 2, para a Anapolina. De lá para cá, foram cinco jogos, com três vitórias do Tigre e dois empates.\nEm um recorte maior, nos últimos dez confrontos entre as equipes, o Vila Nova soma quatro vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. No histórico geral, os clubes se enfrentaram em 139 ocasiões, com 63 vitórias do Tigre, 43 empates e 33 triunfos da Anapolina.