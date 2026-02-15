Depois de vencer a partida de ida por 2 a 0, no Jonas Duarte, o Vila Nova recebe o Anápolis pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Goiano. Na noite desta segunda-feira (16), a partir das 19h30, no Estádio Olímpico, as equipes definem a última vaga disponível para as semifinais da competição.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e preços dos ingressos)\nQualquer empate ou vitória do Vila Nova dá a classificação para o time colorado, assim como uma derrota por até um gol de diferença. Se o Anápolis ganhar por dois gols de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Caso o Galo da Comarca triunfe por três ou mais gols de diferença, avança no tempo normal.\nSe o Vila Nova se classificar com uma nova vitória, retomará a liderança geral do Goianão e enfrentará o 4º melhor time da semifinal, que, no caso, seria a Anapolina. Se o Tigre se classificar com um empate, uma derrota por até um gol de diferença ou nos pênaltis, vai encarar o rival Atlético-GO.