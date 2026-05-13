Valendo vaga na decisão da Copa Centro-Oeste, Vila Nova e Anápolis medem forças na noite desta quarta-feira (13), a partir das 19 horas, no OBA, em jogo único pela semifinal da competição. A equipe que sair vencedora se classifica para enfrentar o Rio Branco-ES na final. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis, arbitragem e ingressos)\nEssa será a terceira eliminatória entre Vila Nova e Anápolis em um período de pouco mais de um ano. Em 2025, os dois clubes decidiram o título do Campeonato Goiano, que ficou com a equipe da capital. Em 2026, os times se enfrentaram pelas quartas de final do Estadual, e novamente o Tigre se sobressaiu.\nNa Copa Centro-Oeste, o clube que se classificar vai enfrentar na final o Rio Branco-ES, que despachou o Gama ao ganhar por 1 a 0, fora de casa, impondo a primeira derrota aos candangos na temporada. A final, ao contrário da semifinal, será disputada em jogos de ida e volta. Quem ganhar, além de faturar o título, garante uma vaga direta na 3ª fase da Copa do Brasil de 2027.