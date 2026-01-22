Na tentativa de se manter como único time com 100% de aproveitamento no Goianão, o Vila Nova recebe a Aparecidense nesta quinta-feira (22), a partir das 20h40, no Onésio Brasileiro Alvarenga. Pela 4ª rodada, o Tigre terá pela frente o Camaleão, que ainda não venceu e contará com a estreia de um novo treinador.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, preço de ingresso e escalações)\nAté aqui, o Vila Nova possui uma campanha perfeita de três vitórias em três jogos, contra Abecat (2 a 1), Anapolina (3 a 2) e Anápolis (3 a 1). Talvez não tão perfeita assim, já que o time sofreu gols em todos os jogos e deseja estancar esse problema. Mesmo assim, é um desempenho que faz jus ao status de atual campeão da equipe colorada.\nPara a partida deste meio de semana, o técnico Umberto Louzer amargará seu primeiro desfalque por suspensão, pois o volante Willian Maranhão levou o terceiro cartão amarelo. Além dele, os atacantes Ruan Ribeiro, Janderson e Bruno Xavier estão lesionados, assim como o zagueiro Pedro Romano.