O Vila Nova quer transformar o momento de irregularidade em uma sequência positiva para seguir na corrida para conquistar uma vaga na faixa do acesso (G4) à Série A. Nesta segunda-feira (8), pela 25ª rodada da Série B, o Tigre recebe o Athletic-MG no primeiro de dois confrontos consecutivos como mandante. A partida será disputada a partir das 21h30, no OBA.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nCom 34 pontos, o Vila Nova não vai entrar no G4 nesta rodada. Porém, como a disputa pelo acesso está equilibrada, com pouca diferença de pontuação entre as equipes, uma vitória no OBA pode aproximar o clube colorado do grupo dos quatro primeiros. Por outro lado, um novo tropeço pode ampliar a distância do Tigre.\nO Vila Nova vem de duas partidas sem ganhar, depois de vencer os dois primeiros jogos sob o comando do técnico Paulo Turra, contra Paysandu (1 a 0) e Goiás (2 a 0), respectivamente.