O Vila Nova tenta, nesta segunda-feira (4), fechar a 7ª rodada na liderança da Série B. A equipe colorada enfrenta, em casa, no OBA, o Athletic-MG a partir das 19 horas, e precisa ganhar para liderar a Segundona nacional. Depende, portanto, apenas de si para fechar a rodada como começou, em 1º lugar e ostentando invencibilidade.\n(Confira, no fim do texto, escalações prováveis, onde assistir, arbitragem, preço de ingresso)\nCom 12 pontos, o Vila Nova, desde o início da rodada, foi ultrapassado por Fortaleza (14 pontos), São Bernardo (13), Sport (13) e Operário-PR (12), que venceram seus jogos e jogaram pressão para o lado colorado. Para retomar o posto, o Tigre tem que ganhar em seu estádio, onde ganhou os dois últimos jogos, diante de Operário-PR e Atlético-GO.\nA última partida no OBA ficou marcada por denúncia de racismo e objetos arremessados que causaram lesões nos envolvidos. Julgado pelo episódio no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Vila Nova se livrou de punição de perda de mando de campo e foi apenas multado.