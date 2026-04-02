Vila Nova e Atlético-GO ainda não venceram nas rodadas iniciais da Série B. Até por isso, ambos são cobrados pela conquista da primeira vitória na competição e, mais do que isso, chegam pressionados para a disputa do primeiro clássico goiano na 3ª rodada da Segundona.\nO clássico com ambiente de pressão será disputado neste sábado (4), às 20 horas, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Como prêmio, o time vencedor fatura três pontos, ganha fôlego, sossego e confiança nos próximos dias. O perdedor ficará mais pressionado, mesmo que seja só o início de uma longa disputa em nível nacional.\nÀ frente deles, dois técnicos que estão no início de trabalho nos clubes: os paulistas Guto Ferreira, de 60 anos, que chegou ao Vila Nova com cartel vencedor e larga experiência na Série B, e Eduardo Souza, de 45 anos, que voltou ao Dragão, agora com dois títulos pelo ex-clube, o Barra-SC: Série D 2025 e Campeonato Catarinense 2026.