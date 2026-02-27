O segundo finalista do Campeonato Goiano será definido no clássico da tarde deste domingo (1), às 17 horas, entre Vila Nova e Atlético-GO, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Para um dos dois clubes, o mês de março começará de forma alegre e festeira, por causa da classificação à final. Ao eliminado, restarão o choro, as lamentações, a sensação de que algo de diferente poderia ter sido construído antes.Na véspera da partida, Goiás e Anapolina vão definir o primeiro finalista, que ficará à espera do classificado do clássico.Será um clássico do tamanho que a rivalidade entre os dois clubes tem se desenhado nos últimos anos. É um confronto que se tornou quente, atual e cheio de polêmicas. Até por isso, o pós-jogo é uma espécie de terceiro tempo, sem prazo para terminar.O Dragão inicia a partida vencendo por 2 a 0, placar construído no jogo de ida, e se prepara para usar esta vantagem na casa do Tigre. A vitória no confronto passado garantiu ao time atleticano a chance de poder perder por um gol de diferença para avançar. Se o Vila Nova ganhar por dois gols de frente da equipe vilanovense, a vaga será definida nos pênaltis. Para o Vila Nova avançar direto, precisa de uma goleada, abrir três ou mais gols sobre a equipe rubro-negra no OBA.O clássico entre vilanovenses e atleticanos tem o selo de campeões nas temporadas recentes. O Atlético-GO foi tricampeão do Estadual (2022, 23 e 24), enquanto o Vila Nova soltou o grito de campeão da edição passada, após 20 anos sem festejar o título do Goianão. Os dois clubes acirraram a rivalidade e também brigaram, em 2023, pelo acesso à Série A. Decidiram o título em 2004 - o Dragão se saiu melhor e garantiu a conquista -, e estiveram em duas semifinais anteriores (2019 e 2022), nas quais o Atlético GO se classificou.Nesta semifinal, o Atlético GO chega credenciado pelo bom aproveitamento nos clássicos no Goianão, com duas vitórias sobre o Vila Nova (2 a 1 e 2 a 0) e o empate (1 a 1) diante do Goiás.O time vilanovense precisa reverter, com apoio da torcida alvirrubra, esta marca negativa. Além de perder duas vezes para o Dragão neste Estadual, foi superado pelo Goiás na fase inicial do Goianão. Como alento, a lembrança recente é de que o título do Estadual passado foi num cenário parecido, de reversão de placar adverso - o Vila Nova perdeu de 2 a 0 do Anápolis na ida e, imponente no segundo tempo do jogo final, goleou o adversário por 3 a 0.O resultado do clássico será um termômetro para o que os dirigentes dos dois clubes planejam fazer na sequência da temporada, em que disputarão ainda Copa do Brasil, Série B e Copa Centro-Oeste. Nas derrotas e eliminações, a cabeça dos técnicos e de jogadores que não atuam de maneira convincente costuma ser exigida.