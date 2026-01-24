O segundo clássico da 1ª fase do Campeonato Goiano tem contornos de rivalidade quente e recente por causa da posição ocupada pelos clubes e dos projetos deles nos últimos anos. Isso movimenta e apimenta o jogo entre Vila Nova e Atlético-GO, que será disputado no fim da tarde deste domingo (25), às 17 horas, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), que receberá apenas torcida colorada.A equipe vilanovense lidera o Goianão com 12 pontos, tem 100% de aproveitamento nas quatro rodadas da 1ª fase e ostenta o sistema ofensivo mais eficiente (11 gols). O Vila defende a liderança e a condição de campeão do ano passado, quando se redimiu do jejum de quase 20 anos sem ganhar o Estadual. A boa campanha nesta temporada será um convite aos torcedores para demarcarem território no OBA.No lado oposto, o Atlético-GO trabalha para refazer a rota da vitória dentro da casa do rival. O Dragão ainda não se encontrou no Estadual, vem de uma derrota dolorida para a Jataiense (3 a 1) e chega pressionado ao clássico, pois teve a vitória nas mãos e nos pés no clássico passado, mas levou o gol de empate do Goiás nos acréscimos. O time soma 7 pontos e pode encostar na parte de cima caso seja vitorioso no OBA.No comando técnico das equipes, aparecem dois treinadores que são amigos desde os tempos de Caxias-RS e atuaram juntos, como ex-jogadores: o vilanovense Umberto Louzer e o atleticano Rafael Lacerda. Cada um foi campeão no lado oposto ao que vive atualmente: Louzer ganhou o Estadual pelo Atlético-GO (2022), enquanto Lacerda tirou o Vila Nova do jejum, ano passado.Os momentos distintos dos dois clubes é um tempero para o clássico. Os últimos embates entre vilanovenses e atleticanos ficaram mais apimentados pela rivalidade que foi se sedimentando ao longo dos anos. No passado mais distante, os dois clubes brigaram pelo título na rodada derradeira do Goianão de 1970, mas o empate sem gols no duelo travado entre o goleiro Pedro Bala (Atlético-GO) e o talento do meia-atacante Mosca (Vila Nova) premiou o Dragão, o campeão daquele ano. Em 1979, na fase decisiva, houve o troco colorado. O Vila Nova empatou por 0 a 0 com o Atlético-GO e festejou o tricampeonato no Serra Dourada lotado, numa das melhores fases do clube.Porém, não foram finais diretas. Isso só ocorreu há menos de dois anos, em 2024, quando o Dragão foi superior nos dois clássicos decisivos, com vitórias (2 a 0 e 3 a 1). O Atlético-GO comemorou o inédito tri em 2024. Na Série B de 2023, o Atlético-GO garantiu acesso na rodada final, enquanto o Vila Nova chorou uma derrota (3 a 1) e a perda da chance de subir pela primeira vez à elite nacional nos formatos e regulamentos atuais do Campeonato Brasileiro.Esses embates ajudam a dar a dimensão do que se consolidou como uma rivalidade entre clubes disputando territórios e espaços locais. O Atlético-GO se consolidou. No lado contrário, os vilanovenses trataram de buscar a retomada. O clube voltou a ser campeão do Goianão ano passado, decidiu o título em 2021 e 2024, foi vice em ambos, mas deu mostra de força.Ano passado, o Vila Nova inaugurou o CT Vila do Tigre, fez a melhor campanha entre os goianos na Copa do Brasil e tem ambições de mais crescimento.Os dirigentes das duas agremiações trocaram farpas nos últimos anos, mas o clima está amenizado, aparentemente.A atmosfera do clássico passa pelo que se criou numa fase mais atual. Cada equipe tem armas e estratégias. O termômetro do clássico é de uma temperatura elevada. A briga pelo crescimento e pela ocupação de novos espaços está aberta.