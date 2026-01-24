No segundo clássico da capital no Goianão 2026, o Vila Nova enfrenta o Atlético-GO na tarde do próximo domingo (25), a partir das 17 horas, no OBA. Em duelo válido pela 5ª rodada do Estadual, o Tigre tenta defender a liderança e os 100% de aproveitamento, e o Dragão almeja se recuperar de um momento de baixa no torneio.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, preços dos ingressos e escalações)\nNo lado colorado, o técnico Umberto Louzer tem uma série de desfalques por contusão: o zagueiro Pedro Romano (lesão na posterior da coxa esquerda), o meia-atacante Bruno Xavier (fratura na fíbula da perna esquerda) e os atacantes Janderson (lesão na anterior da coxa direita) e Ruan Ribeiro (entorse do tornozelo direito).\nAlém disso, o lateral direito Elias precisou ser substituído no 1º tempo do confronto contra a Aparecidense, em que o Vila Nova goleou por 3 a 0, e tem suspeita de lesão muscular. O atacante Emerson Urso, que saiu no intervalo, sofreu uma entrada dura na partida e pode ser poupado. Ryan, que teve boa atuação, é uma alternativa, assim como Rafa Silva.