Vila Nova e Atlético-GO estão preparados para o confronto deste final de semana. Com alguns desfalques e retornos, nenhum atleta suspenso e poucas mudanças nas escalações, as equipes entram em campo com propostas diferentes e um mesmo objetivo: avançar para a grande final do Campeonato Goiano.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e ingressos)\nDesde antes da temporada começar, o Vila Nova vem precisando lidar com desfalques por lesão. Neste momento, porém, a lista é menor do que a quantidade que se tornou comum, com apenas três baixas certas por questões físicas.\nO zagueiro Anderson Jesus (lesão por trauma no tendão dos adutores da coxa esquerda), o lateral direito Thalys (trauma no cotovelo direito) e o meia-atacante Bruno Xavier (fratura na fíbula da perna esquerda) seguem entregues ao departamento médico. A tendência é de que os três só voltem a atuar nas próximas semanas.