Ainda sem vitória na Série B, dois clubes goianos disputam na noite deste sábado (4), às 20 horas, o primeiro clássico regional da competição. Vila Nova e Atlético-GO jogam pela 3ª rodada no OBA, que terá apenas a presença de colorados (torcida única), sob a batuta da pressão e com obrigação de vencer.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nPor se tratar de um clássico de rivalidade local e pela necessidade de um resultado positivo nos dois lados, o que se pode esperar é uma partida movimentada, de muita marcação, imposição física, disposição, lances individuais e, se possível, gols.\nO time vilanovense empatou duas vezes (2 a 2 com o CRB-AL e 1 a 1 diante do Sport), enquanto a equipe atleticana se vê numa posição difícil, pois perdeu dois jogos (Operário-PR(1 a 0 e Náutico 2 a 1) e iniciou a rodada na zona de rebaixamento.