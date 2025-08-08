O Vila Nova inicia a disputa da final do Campeonato Brasileiro Feminino A3, neste sábado (9), em busca de um título inédito no cenário nacional. O clube chega para a sua primeira final de campeonato brasileiro, desde o início do projeto do futebol feminino, iniciado em 2020 com a parceria da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), para um projeto esportivo olímpico, não olímpico e paralímpico.\nEm outras três oportunidades, o clube não conseguiu chegar a uma final de Campeonato Brasileiro. Em 2022, chegou às semifinais do Feminino A3, sendo eliminado pelo Taubaté. Em 2023, disputando pela primeira vez o A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, não avançou às finais. Em 2024, acabou parando logo na 3ª fase na A3. E este ano, em 2025, vai disputar pela primeira vez uma decisão nacional, na final do A3, contra o Atlético-PI.