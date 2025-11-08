O Vila Nova recebe o Avaí neste sábado (8), pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no OBA. A bola rola às 20h30. O Tigre ocupa a 12ª colocação e chegou aos 45 pontos na última rodada, após empatar com o Operário-PR em 2 a 2. Sem mais risco de rebaixamento e sem chances de acesso, o time busca finalizar bem a temporada e se livrar da sequência de empates - nos últimos oito jogos, empatou seis vezes.\n(confira, no fim do texto, onde assistir, preço de ingresso, escalações prováveis e arbitragem)\nNo confronto, o Tigre busca manter o bom retrospecto contra o Leão. A equipe goiana não perde em casa para o Avaí há nove anos - a última derrota foi em 2016, no Estádio Serra Dourada. No OBA, o Vila Nova jamais foi derrotado - são quatro partidas, com três vitórias e um empate.\nLeia também