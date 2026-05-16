Pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova recebe o Avaí neste domingo (17), a partir das 18 horas, no OBA. Há três jogos sem vencer na Segundona e vindo de uma eliminação na Copa Centro-Oeste, o Tigre busca se recuperar diante do Leão, que não ganha há seis partidas na competição nacional.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis, arbitragem e ingressos)\nDepois de sustentar a invencibilidade durante sete rodadas na Série B, alcançando a liderança do campeonato neste período, o Vila Nova perdeu para o Goiás (1 a 0) na rodada passada e agora acumula três jogos sem vencer, pois antes disso havia empatado com Ceará (3 a 3) e Athletic (1 a 1).\nAntes do início da 9ª rodada, o Vila Nova se encontra em 5º lugar, com 13 pontos - três a menos do que o líder São Bernardo. Se ganhar, o Tigre não tem como terminar a rodada na liderança porque, mesmo se empatar em número de pontos, possui duas vitórias a menos do que o clube paulista.