Em boa fase na temporada, o Vila Nova recebe o Botafogo-SP na noite desta segunda-feira (8), às 20 horas, no OBA, pela 12ª rodada da Série B. Com três vitórias consecutivas na competição, todas contra adversários da parte de baixo da tabela, o Tigre busca dormir na liderança e tem pela frente mais um time que briga contra o rebaixamento.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nNas últimas três rodadas da Série B, o Vila Nova bateu Avaí (2 a 0), América-MG (2 a 1) e Londrina (1 a 0), o primeiro como mandante e os dois últimos como visitante. Todos esses adversários estão, neste momento, dentro da zona de rebaixamento. Agora, o Tigre enfrenta o clube que está na 16ª colocação, a primeira posição acima do Z4.\nUma vitória simples garante o Vila Nova pelo menos na vice-liderança da Série B até o desfecho da rodada. Um resultado positivo fará com que o time colorado durma em 1º lugar no campeonato, mas a equipe precisará “secar” o atual líder Sport, que tem os mesmos 22 pontos do Tigre, com dois gols a mais de saldo; o Leão recebe o Athletic na quarta (10).