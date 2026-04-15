Na noite desta quarta-feira (15), a partir das 21h30, pela 4ª rodada da Copa Centro-Oeste, o Vila Nova recebe o Capital-DF no Onésio Brasileiro Alvarenga para voltar a vencer na competição e encaminhar a classificação para a semifinal. Neste momento, os dois times possuem a mesma quantidade de pontos no Regional e fazem confronto direto.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis, arbitragem e ingressos)\nO Vila Nova ocupa a vice-liderança do Grupo A da Copa Centro-Oeste. A equipe possui os mesmos quatro pontos de Araguaína, Capital-DF e Operário-MS, mas leva vantagem sobre todos eles no saldo de gols. Isso é por causa da goleada por 6 a 0 sobre o Operário-MS na 2ª rodada.\nAquela goleada foi a única vitória do Vila Nova na Copa Centro-Oeste até o momento, mas também foi a única em que atuou com dez jogadores do time principal entre os 11 titulares.