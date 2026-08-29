Em um dos últimos jogos da 25ª rodada da Série B, o Vila Nova recebe o Ceará na noite deste domingo (30), a partir das 18h30, no OBA. Há três jogos sem perder e sem nenhum gol sofrido no período, o Tigre quer se manter no pelotão de cima da classificação contra o Vozão, que briga contra a queda à Série C.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e preços dos ingressos)\nO time colorado vive bom momento na Série B. Nas últimas três exibições, ganhou do rival Atlético-GO (2 a 0) fora de casa, goleou a lanterna Ponte Preta (6 a 0) no OBA e empatou com o Operário-PR (0 a 0) como visitante.\nAgora, o Tigre quer valer a força que possui dentro de seus domínios. O Vila Nova é o melhor mandante da Segundona em termos de aproveitamento - 78,7% -, ao lado do Fortaleza. Ambos somam oito vitórias, dois empates e uma derrota em casa.