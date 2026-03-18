Nesta quarta-feira (18), às 19 horas, no OBA, o Vila Nova recebe o Confiança-SE em jogo único pela 4ª fase da Copa do Brasil. Depois de avançar duas vezes consecutivas nos pênaltis, o Tigre tenta resolver no tempo normal para se classificar com mais tranquilidade e faturar um montante milionário na competição.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e preços dos ingressos)\nNa Copa do Brasil, o Vila Nova vem de dois empates. Na 2ª fase, ficou no 0 a 0 contra o Velo Clube-SP, fora de casa, e ganhou por 4 a 2 nos pênaltis, com duas defesas do goleiro Dalberson. Na 3ª fase, ficou no 1 a 1 contra o Operário-MS, em casa, e venceu por 5 a 4 nos pênaltis, com uma defesa de Dalberson.\nEm cobranças de pênalti, o Vila Nova vem sendo quase absoluto na temporada. Na Copa do Brasil, a equipe converteu todas as nove cobranças que fez. No Goianão, o time acertou três das quatro cobranças, todas elas no tempo normal - o único erro, com Dellatorre, culminou em gol do próprio atacante no rebote, contra o Anápolis, na volta da semifinal. Portanto, são 12 acertos em 13 tentativas, em aproveitamento de 92,3%.