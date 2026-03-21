Alvirrubros nas cores do uniforme, Vila Nova e CRB-AL iniciam a Série B na tarde deste sábado (21), às 17 horas, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, com outra particularidade em comum. Os dois lutam para conquistar o primeiro acesso à elite nacional no formato atual de disputa do Brasileiro.\nTanto o time vilanovense quanto a equipe regatiana chegaram próximos da Série A, mas não conseguiram a mudança de divisão nacional.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, preço de ingresso e escalações).\nO Vila Nova inicia a Série B com um técnico interino. O jovem Ariel Mamede, de 36 anos, ocupa o posto no lugar de Umberto Louzer, demitido na noite da última quarta-feira (18) após eliminação em casa na 4ª fase da Copa do Brasil.\nNo clube alagoano, o treinador Eduardo Barroca (ex-Atlético-GO, com um acesso em 2019) se aproxima de completar um ano no cargo. Barroca assumiu no dia 27 de março de 2025 e foi bicampeão do Alagoano (2025 e 2026). Ele iniciará a Série B com a base da equipe que ganhou o título, em Alagoas.