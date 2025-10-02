Pela 30ª rodada da Série B, o Vila Nova recebe o Criciúma na noite desta quinta-feira (2), a partir das 21h30, no Onésio Brasileiro Alvarenga. Há sete jogos sem ganhar na competição, o Tigre tenta encerrar a série negativa do time na estreia do técnico Umberto Louzer, contra uma das principais equipes postulantes ao acesso.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis e preços dos ingressos)\nDesde quando venceu o clássico contra o Goiás no OBA (2 a 0), o Vila Nova não sabe o que é conquistar três pontos em uma mesma partida. Perdeu para Botafogo-SP (2 a 0), empatou com Chapecoense (2 a 2), Athletic-MG (1 a 1) e Remo (1 a 1), perdeu para o Athletico-PR (2 a 0) e empatou com Cuiabá (2 a 2) e Novorizontino (1 a 1).\nNa época do duelo contra o Novorizontino, Umberto Louzer já tinha sido contratado como treinador do Vila Nova para substituir Paulo Turra, mas quem comandou o time à beira do campo foi o interino Ariel Mamede.