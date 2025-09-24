O Vila Nova tenta se reerguer na Série B na noite desta quarta-feira (24), a partir das 19 horas, diante do Cuiabá, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Há cinco jogos sem vencer, o Tigre quer voltar a pontuar contra um adversário que briga pelo acesso à elite nacional. O duelo é válido pela 28ª rodada.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nA briga do Vila Nova, neste momento, é tanto contra o rebaixamento à Série C quanto por uma vaga na faixa do acesso (G4) à Série A.\nO clube goiano faz campanha de meio de tabela, está em 12º com 36 pontos e iniciou a 28ª rodada a seis pontos do 4º colocado Novorizontino e sete pontos acima do 17º colocado Botafogo-SP.\nPara se afastar da parte de baixo da tabela, a equipe goiana tem meta de alcançar o quanto antes os 45 pontos para ter mais tranquilidade na reta final do campeonato e quem sabe beliscar um espaço entre os quatro primeiros.