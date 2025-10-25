Neste domingo (26), a partir das 18h30, o Vila Nova mede forças contra a Ferroviária no Onésio Brasileiro Alvarenga, pela 34ª rodada da Série B. Com chances ínfimas de acesso e pouca probabilidade de rebaixamento, o Tigre busca voltar a vencer após tropeço no clássico e enfrenta um time que briga contra a queda.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis, arbitragem e ingressos)\nCom 0,003% de chances de subir para a Série A e 0,069% de probabilidade de cair para a Série C, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Vila Nova só cumprirá tabela nos últimos cinco jogos da Série B. Mesmo assim, quer aproveitar as rodadas finais para planejar o elenco de 2026.\nPara a partida, o técnico Umberto Louzer não poderá contar com o lateral esquerdo Willian Formiga, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O zagueiro Walisson Maia, com lesão muscular na parte anterior da coxa direita, e o atacante Emerson Urso, com lesão muscular na posterior da coxa direita, também são desfalques.