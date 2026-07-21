Na noite desta terça-feira (21), a partir das 21h35, a equipe goiana recebe o Fortaleza em mais um confronto direto na parte de cima da tabela de classificação, pela 19ª rodada da Série B. Depois de duas derrotas consecutivas, o Tigre busca dar a volta por cima diante de sua torcida, no OBA.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis, arbitragem e ingressos)\nVila Nova e Fortaleza fazem um duelo direto pela Série B. O Tigre está em 4º lugar, com os mesmos 31 pontos do 5º colocado, que é justamente o Leão do Pici. A diferença reside nos gols pró, pois os goianos têm quatro gols a mais (21 contra 17).\nO Vila Nova pode terminar a 19ª rodada e encerrar o 1º turno no máximo na vice-liderança. O Criciúma, com 36 pontos, não perde a 1ª posição na rodada e vai virar o turno no topo da Série B. Para ser 2º ao fim da rodada, o Tigre goiano tem que ganhar e torcer para que Juventude e Operário-PR não ganhem de Botafogo-SP e Ponte Preta, respectivamente.