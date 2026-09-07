O clássico entre Vila Nova e Goiás contará com dois jogadores que ao longo da Série B mostram que são atletas polivalentes nos ataques e estão sendo decisivos com gols: André Luis, do time colorado, e Kadu Sousa, do clube esmeraldino, são as esperanças de gols das respectivas equipes para o duelo da próxima quinta-feira (10) no OBA.\nOs dois jogadores têm algo em comum: ambos fazem mais de uma função no ataque. André Luis atuou como ponta em boa parte da carreira e no Vila Nova tem atuado como centroavante. Kadu Sousa fez o caminho inverso. Ele atuou como referência em alguns jogos do Goiás, mas sempre mostrou mobilidade e atualmente tem jogado como ponta esquerda.\nAndré Luis é o vice-artilheiro do Vila Nova na Série B com cinco gols - só fica atrás de Janderson, que tem seis. Kadu Sousa é o principal goleador do Goiás com sete gols.