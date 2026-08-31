A CBF definiu nesta segunda-feira (31) que o árbitro Anderson Daronco (RS), que integra o quadro da Fifa, vai apitar o clássico entre Vila Nova e Goiás, que será disputado no dia 10 de setembro, no OBA. O duelo é válido pela 27ª rodada da Série B.\nAnderson Daronco terá Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Luciane Rodrigues dos Santos (RS) como assistentes. No VAR, Daiane Muniz (SP) será a responsável pelas revisões.\nEssa será a terceira temporada seguida que Anderson Daronco apita o clássico entre Vila Nova e Goiás. Nos dois jogos anteriores, o time colorado venceu. Por 1 a 0 na Série B de 2024, na Serrinha, e por 2 a 0, na edição do ano passado, no OBA.\nAntes do clássico, Vila Nova e Goiás jogam pela 26ª rodada. O time colorado encara o Athletic-MG na sexta-feira (4), no interior mineiro, enquanto o clube esmeraldino enfrenta o Fortaleza no sábado (5), na Serrinha.