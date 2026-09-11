Após o apito final no clássico entre Vila Nova e Goiás, no OBA, houve uma confusão que começou com uma discussão entre o vice-presidente financeiro do time colorado, Hugo Jorge Bravo, e o goleiro esmeraldino Tadeu. Em coletiva, o dirigente afirmou que chamou o jogador de "arrogante". Já o atleta não concedeu entrevista.\nPouco depois do árbitro Anderson Daronco apitar o fim de jogo, que terminou em 2 a 0 a favor do Vila Nova, na noite desta quinta-feira (10), Hugo Jorge Bravo e Tadeu discutiram, e então teve início uma confusão generalizada no gramado. O dirigente deu a sua versão dos fatos.\n“Eu entendo que tinha muito tempo que ele não ganhava do Vila, aí ganharam, ficaram com piadinha. Eu, pelo menos, nunca participei disso. Tenho vários amigos que torcem pelo adversário. Eu sou apaixonado pelo Vila, mas isso não quer dizer que eu não possa respeitar e ter grandes amigos. No caso dele, sempre se apresentou como muito arrogante. E quem fala o que quer, escuta o que não quer. O que ele não pode é ser covarde de falar o que eu não falei”, afirmou.