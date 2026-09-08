Vila Nova e Goiás chegam para o clássico goiano da 27ª rodada da Série B com problemas. Os rivais terão de lidar com ausências por suspensão e atletas lesionados. As formações iniciais de colorados e esmeraldinos tendem a ter mudanças para o duelo desta quinta-feira (10), no OBA.\nNo Vila Nova, as ausências por suspensão são do zagueiro Tiago Pagnussat, que foi expulso na goleada por 5 a 0 para o Athletic, e do volante Nathan Camargo, que recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada. Por outro lado, os volantes Dudu e João Vieira retornam de suspensão, após ficarem de fora na última partida.\nNo Goiás, também houve a expulsão de um defensor na rodada passada. Na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, na Serrinha, o zagueiro Luiz Felipe fez uma falta dura antes dos dez minutos do 1º tempo e deixou o campo mais cedo, perdendo quase todo o duelo e ainda ficando de fora do clássico.