O árbitro gaúcho Anderson Daronco, que pertence ao quadro da Fifa, vai comandar a arbitragem do clássico entre Vila Nova e Goiás, neste sábado (16). Será o terceiro jogo entre colorados e esmeraldinos que o profissional de 44 anos vai trabalhar ao longo da carreira.\nA partida terá trio de arbitragem do Rio Grande do Sul. Além de Daronco, os assistentes serão Michael Stanislau e Lúcio Beiersdorf Flor. O árbitro de vídeo será Marcio Henrique de Gois, que integra o quadro da Federação Paulista de Futebol.\nSerá o terceiro clássico entre Vila Nova e Goiás que terá Daronco como árbitro principal. Os outros dois terminaram com vitória colorada.\nO primeiro foi na Série B de 2018, pela 23ª rodada. No Serra Dourada, o Tigre goleou por 3 a 0. O outro registro foi o duelo da 31ª rodada da Série B de 2024, que teve triunfo vilanovense, por 1 a 0, na Serrinha.