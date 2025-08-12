O Vila Nova iniciou nesta terça-feira (12) a comercialização dos ingressos para o clássico contra o Goiás, que será disputado no OBA pela 22ª rodada da Série B. Os valores variam de 30 a 90 reais.\nClássicos entre as equipes são disputados com torcida única, do clube mandante, desde o segundo semestre de 2017. No sábado (16), apenas torcedores colorados poderão acompanhar o duelo no OBA.\nOs valores dos ingressos são de 90 reais (Setor A) e 60 reais (Setor B). Em ambos setores, torcedores com a camisa do Vila Nova pagam meia-entrada.\nAs vendas são online e em oito pontos de vendas físicos pela cidade: Loja Nação Colorada (unidades no OBA e Buriti Shopping), Empório das Bebidas (Jardim Vila Bela), Tio Bák (unidades no Shopping Open Mall e Residencial Celina Park), Mundo das Bebidas (unidades dos bairros Jardim América e Castelo Branco) e na La Vita Sorveteria (Vila Redenção).