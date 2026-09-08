Os ingressos para o clássico entre Vila Nova e Goiás, que será disputado no OBA, estão esgotados. Com torcida única, o estádio colorado receberá a lotação máxima de 10 mil pessoas. A partida está marcada para a próxima quinta-feira (10), a partir das 19h30, pela 27ª rodada da Série B.\nNo início da tarde desta terça-feira (8), o Vila Nova anunciou nas redes sociais que os ingressos para o Setor A estavam esgotados. Duas horas depois, o clube confirmou que todos os ingressos haviam sido comercializados para o clássico - a venda começou há três dias, no último sábado (5).\nNeste momento, o Vila Nova está em 4º lugar na tabela de classificação, com 44 pontos, e busca retornar ao G2 da Segundona. Já o Goiás, em 12º, com 36 pontos, quer tentar se aproximar do G6 da competição.