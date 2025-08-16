Vila Nova e Goiás fazem neste sábado (16) o quinto e último clássico entre os rivais na temporada de 2025. No OBA, que estará lotado, colorados e esmeraldinos se enfrentam a partir das 18h30, com a necessidade de vitória para objetivos particulares na 22ª rodada da Série B.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis, arbitragem)\nO jogo vale a liderança para o Goiás. Com a vitória do Coritiba sobre o Novorizontino, na abertura da rodada, o time esmeraldino foi ultrapassado na tabela. Para voltar à 1ª colocação, a equipe comandada pelo técnico Vagner Mancini precisa pelo menos pontuar no clássico.\nJá o Vila Nova quer se aproximar um pouco mais da faixa do acesso à Série A. O clube colorado começou a rodada a quatro pontos do grupo dos quatro primeiros e pode diminuir a diferença para um ponto, em caso de vitória no OBA.