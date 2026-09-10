Vila Nova e Goiás disputam nesta quinta-feira (10) o terceiro e último clássico entre eles na temporada. A partir das 19h30, pela 27ª rodada, os rivais se enfrentam no OBA em busca de recuperação na competição nacional, após decepcionarem na última rodada da Série B com tropeços que custaram posições na classificação.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis e equipe de arbitragem)\nO Vila Nova sofreu sua pior derrota na Série B desde a temporada de 2018 e foi goleado pelo Athletic por 5 a 0 na Arena Sicredi, no interior de Minas Gerais. O resultado negativo custou duas posições, a saída do clube colorado do G2 e o Tigre começou a atual rodada em 4º lugar com 44 pontos, mas caiu para a 5ª posição após a vitória do Fortaleza sobre o Avaí.\nO Vila Nova não voltará ao G2 nesta rodada, já que pode chegar no máximo aos 47 pontos - Juventude lidera com 50 pontos, seguido do Novorizontino, que tem 49 pontos.