Pela 3ª vez no ano, Vila Nova e Goiás vão travar um clássico entre eles. Nos dois primeiros enfrentamentos, ambos na Serrinha, o esmeraldino ganhou por 1 a 0. Para a partida válida pela 27ª rodada da Série B, as duas equipes chegam em momentos de baixa, mas com a perspectiva de utilizar este jogo como um impulso na briga pelo acesso.O primeiro clássico entre os dois rivais em 2026 foi disputado no dia 1º de fevereiro, pela 7ª rodada do Campeonato Goiano. Naquela ocasião, o Goiás vinha de um tabu de três anos e dez jogos sem vencer o Vila Nova. Dentro de casa, o esmeraldino venceu por 1 a 0, com gol de Diego Caito, atualmente no Grêmio, e derrubou o incômodo jejum.A vitória no clássico serviu de combustível para que o Goiás se colocasse como principal postulante ao título estadual. Antes de enfrentar o Vila Nova, o esmeraldino era vice-líder e o rival era líder. Depois, os times trocaram de posição. Posteriormente, o esmeraldino derrotou o Atlético-GO na final e levantou a taça do Goianão pela primeira vez desde 2018. O Tigre sequer chegou à decisão, sendo eliminado pelo Dragão na semifinal.O segundo clássico do ano entre Goiás e Vila Nova aconteceu em 9 de maio, pela 8ª rodada da Série B. O esmeraldino vivia um princípio de crise na temporada, mesmo após o título estadual. Isso porque o time se encontrava em 17º lugar, dentro da zona de rebaixamento, estava há quatro rodadas sem ganhar e vinha de uma goleada por 4 a 1 para o Fortaleza.O Vila Nova, por outro lado, era um dos únicos dois clubes invictos no campeonato e figurava em 4º lugar na tabela de classificação. O trabalho do técnico Guto Ferreira estava começando a se encaixar, enquanto o treinador Daniel Paulista sofria pressão no comando da equipe alviverde.Mesmo assim, o Goiás voltou a superar o Vila Nova na Serrinha, desta vez com gol de Anselmo Ramon, poucos minutos depois de uma expulsão do zagueiro Ramon Menezes.No terceiro clássico do ano, pelo 2º turno da Série B, o Vila Nova aparece novamente acima do Goiás na tabela de classificação. Neste momento, o Tigre é o 4º colocado, com 44 pontos, enquanto o esmeraldino caiu para 12º, com 36. Porém, há duas diferenças importantes em relação aos dois duelos anteriores de 2026.A primeira diferença é que o terceiro clássico da temporada será realizado com mando de campo do Tigre. No campo colorado, o Vila Nova não perde para o Goiás há sete anos. A última vez em que isso aconteceu foi pelo Goianão de 2019, com placar de 1 a 0. De lá para cá, foram quatro vitórias e dois empates no OBA, além de uma vitória e um empate no Serra Dourada, quando o alvirrubro era o mandante.A segunda diferença é que os dois rivais chegam para o clássico logo após terem sido derrotados. Antes do primeiro clássico do ano, o Goiás havia ganhado da Abecat por 1 a 0, e o Vila Nova tinha vencido o Centro Oeste por 2 a 0. Antes do segundo clássico, o Goiás tinha sido goleado por 4 a 1 pelo Fortaleza e o Vila Nova havia empatado com o Athletic em 1 a 1.Antes deste terceiro clássico, o Goiás vem de uma derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, na Serrinha, depois de ter atuado quase todo o jogo com um atleta a menos, por causa da expulsão de Luiz Felipe. Já o Vila Nova chega ainda pior, pois sofreu uma goleada acachapante para o Athletic, que aplicou 5 a 0 em São João del-Rei.O confronto é essencial para a sequência dos dois clubes na Série B. O Vila Nova, que tinha a perspectiva de terminar a rodada passada na liderança, deixou o G2. O Goiás, que poderia ter diminuído a distância para os principais concorrentes diretos no G6, foi ultrapassado por dois outros times, Náutico e Athletic.Se voltar a perder para o rival, o Vila Nova pode terminar a 27ª rodada em 6º lugar, caso o Fortaleza e o CRB vençam Avaí e Operário-PR, respectivamente. De quebra, ainda pode ver outros competidores, como Atlético-GO e Sport, se aproximarem. Para o Goiás, um resultado negativo pode complicar ainda mais as chances de acesso e fazer com a equipe perca uma posição, em caso de empate ou vitória do Cuiabá contra o Athletic.O clássico entre Vila Nova e Goiás está marcado para a próxima quinta-feira (10), às 19h30, no Onésio Brasileiro Alvarenga.