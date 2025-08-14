O clássico do próximo sábado (16) entre Vila Nova e Goiás coloca frente a frente dois treinadores que construíram carreiras de maneiras parecidas. Foram jogadores durante décadas e fizeram transição rápida para atuarem à beira dos gramados. Paulo Turra e Vagner Mancini serão os responsáveis pelas estratégias de colorados e esmeraldinos, respectivamente, no duelo válido pela 22ª rodada da Série B, no OBA.Não há registros oficiais, uma notícia ou súmula de partida, que confirme se Paulo Turra, de 51 anos, e Vagner Mancini, de 58 anos, já se enfrentaram quando eram jogadores. Apenas em duas temporadas, eles defenderam equipes que se enfrentaram. Isso ocorreu nos anos de 1995 e 1997. Ao POPULAR, o técnico Vagner Mancini disse que se lembra de ter enfrentado o atual técnico do Vila Nova na temporada de 1995. Na época, Vagner Mancini era meia do Grêmio, enquanto Paulo Turra jogava de zagueiro no Caxias, clube em que fez a base e se profissionalizou.Foram duas partidas, ambas pela 1ª fase do Campeonato Gaúcho. A primeira, no dia 14 de maio, terminou com vitória do Caxias, de Paulo Turra, por 2 a 0. No segundo duelo, no dia 24 de junho, o Grêmio, de Vagner Mancini, fez 3 a 1.Os profissionais também já foram adversários como treinadores. Em 2023, na Série A, América-MG e Athletico–PR empataram por 2 a 2. Vagner Mancini era o técnico do time mineiro, enquanto Paulo Turra estava em sua primeira temporada como técnico profissional após assumir o comando do Furacão, em que era auxiliar.Também há registros de confrontos entre os dois, mas com Vagner Mancini no comando técnico de uma equipe e Paulo Turra como auxiliar de Luiz Felipe Scolari. Foram jogos entre 2019 a 2023.Vagner Mancini foi treinador do São Paulo em duas partidas no Paulistão contra o Palmeiras em 2019 - uma terminou empatada sem gols e a outra com vitória alviverde, com Paulo Turra de auxiliar, por 1 a 0.Em 2021, Vagner Mancini comandou o América-MG no empate por 1 a 1 com o Grêmio. No ano seguinte, ainda à frente do Coelho, o empate pelo mesmo placar foi com o Athletico-PR. Ambas as partidas foram pelo Brasileirão e Paulo Turra foi o auxiliar nos clubes gaúcho e paranaense, respectivamente.A relação entre eles também tem conexão antes da vida de técnicos. Vagner Mancini e Paulo Turra construíram carreiras como jogadores no interior.Natural de Ribeirão Preto (SP), Vagner Mancini foi revelado pelo Guarani, de Campinas (SP). O atual técnico do Goiás rodou, jogou por clubes como Portuguesa, Bragantino, Botafogo-SP, Grêmio, Coritiba, Ponte Preta e muitos outros até pendurar as chuteiras em 2004 no Ituano.Já Paulo Turra nasceu em Tuparendi (RS) e foi revelado pelo Caxias, no qual se profissionalizou e jogou por quase uma década (1991 a 2000). Ao longo desse período, ele saiu uma vez para jogar pelo Botafogo-RJ (1997). O atual técnico do Vila Nova jogou por Palmeiras, Boavista e Vitória de Guimarães, ambos de Portugal, Hibernian, da Escócia, e pendurou as chuteiras no Avaí, em 2007.Não demorou para os ex-jogadores mudarem de área no futebol. No mesmo ano (2004) em que se aposentou dos gramados, Vagner Mancini assumiu o comando técnico do Paulista, no qual viria a ser campeão da Copa do Brasil em 2007. Paulo Turra parou de jogar em 2007 e no ano seguinte se tornou auxiliar no Novo Hamburgo.Com carreiras parecidas, os treinadores estão em fases diferentes. Vagner Mancini construiu nome de destaque no futebol e tem liderado o Goiás na busca pelo acesso à Série A. Paulo Turra já passou por grandes equipes como auxiliar e técnico (além do Athletico-PR, esteve à frente do Santos), mas ainda tenta consolidar sua carreira e enxerga o Vila Nova como meio para isso ocorrer.Paulo Turra e Vagner Mancini agora possuem o mesmo objetivo de liderarem seus respectivos clubes no último clássico entre Vila Nova e Goiás da temporada. De certa maneira, a dupla também vai escrever mais um capítulo que conecta suas carreiras profissionais.