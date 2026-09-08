O clássico entre Vila Nova e Goiás reserva um capítulo à parte. Pela 9ª vez, os técnicos Guto Ferreira e Mozart vão se enfrentar. Será a primeira vez que o treinador esmeraldino estará em um duelo entre os rivais goianos. O retrospecto é equilibrado com duas vitórias para cada e quatro empates.\nOs treinadores se enfrentam desde 2021. No dia 1º de abril, Guto Ferreira comandava o Ceará, enquanto Mozart era treinador do CSA. A partida pela Copa do Nordeste, terminou em 2 a 0 para o Vozão.\nOs dois confrontos seguintes terminaram empatados. Em 2022, Guto Ferreira estava no Bahia e Mozart, no CSA. Ambos os duelos ficaram 1 a 1, um pela Copa do Nordeste e o outro pela Série B.\nA primeira vitória de Mozart sobre Guto Ferreira foi na final do Campeonato Goiano de 2023, quando Mozart estava no Atlético-GO e Guto Ferreira no Goiás. Na ida, o Dragão ganhou por 2 a 0. Na volta, o esmeraldinosuperou por 3 a 1, mas a equipe rubro-negra ficou com o título nos pênaltis, por 7 a 6.