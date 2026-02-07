Pela última rodada da 1ª fase do Campeonato Goiano, o Vila Nova enfrenta a Jataiense neste domingo (8), a partir das 16 horas. O confronto será no Estádio Olímpico, pois o OBA passa por reformas no gramado. As duas equipes já estão classificadas para as quartas de final, mas duelam entre si para conseguir a melhor colocação possível rumo ao mata-mata.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e preços dos ingressos)\nVice-líder, com 15 pontos, o Vila Nova ainda pode terminar a 1ª fase na liderança. Para isso, precisa vencer e torcer para que o rival Goiás não ganhe do Inhumas, fora de casa. Como o esmeraldino entra em campo no sábado (7), o Tigre jogará a sua partida sabendo se existe de fato possibilidade de terminar em 1º lugar.\nA Jataiense aparece logo atrás na tabela de classificação, em 3º, com 14 pontos. Para terminar na liderança, deve bater o Vila Nova e torcer para que o Goiás perca para o Inhumas. Além disso, ainda precisaria tirar uma diferença de cinco gols de saldo em relação ao time alviverde.