O Vila Nova anunciou que os 10 mil ingressos para o jogo desta sexta-feira (25) contra o Londrina estão esgotados. A partida no OBA vai ser disputada a partir das 20h30, pela 30ª rodada da Série B.\nEsse será o quarto jogo seguido do clube como mandante que a lotação máxima será atingida. O Vila Nova jogou com 10 mil presentes nas vitórias contra Ceará (2 a 0), Goiás (2 a 0) e América-MG (1 a 0).\nNa Série B, a marca vai ser registrada pela sétima vez. O Tigre também jogou com lotação máxima nas vitórias por 2 a 1 sobre o São Bernardo e na goleada por 6 a 0 diante da Ponte Preta.\nO clube colorado também anunciou que 200 novas adesões no plano de sócio-torcedor foram disponibilizadas para quem ainda tentar ir ao jogo contra o Londrina.\nO Vila Nova lidera a Série B com 51 pontos e faz sua melhor campanha nos pontos corridos da competição, desde 2006. O time colorado é o melhor mandante da competição com aproveitamento de 83,3% (11 vitórias, dois empates e uma derrota).