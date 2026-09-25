Líder da Série B, o Vila Nova quer continuar no topo da classificação. Para isso, precisa fazer a sua parte diante do Londrina, que está na zona de rebaixamento (Z4). A partida entre os dois times, que frequentam partes opostas do campeonato, será nesta sexta-feira (25), a partir das 20h30, no OBA, pela 30ª rodada da Segundona.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis, arbitragem e ingressos)\nInternamente, o Vila Nova tem um mantra: faltam nove "finais". Neste momento, o Tigre depende apenas de si, não apenas para subir, mas também para conquistar o título inédito da Série B. A equipe colorada é a única do campeonato com 15 vitórias conquistadas em 29 jogos até aqui. O vice-líder Fortaleza tem os mesmos 51 pontos, mas com 14 vitórias.\nO Vila Nova pode abrir uma rodada de distância para os integrantes do G6 que estão do lado de fora do G2. Para isso, basta vencer e torcer para que pelo menos dois dos três concorrentes mais próximos - Fortaleza, Novorizontino e Juventude - não vençam seus confrontos contra Athletic, São Bernardo e América-MG, respectivamente.